Ciclista cade dalla scogliera lungo la Gardesana | trovato senza vita nelle acque del lago

Un giorno di relax in sella alla bicicletta si è trasformato in una drammatica tragedia lungo la Gardesana, dove un ciclista polacco è precipitato dalla scogliera e ha trovato la morte nelle acque del Lago di Garda. Una tragica immagine che ci ricorda quanto siano imprevedibili i pericoli dell'outdoor e l'importanza della massima prudenza. La comunità piange questa perdita improvvisa, riflettendo sulla fragilità della vita e sulla necessità di maggiore attenzione durante le escursioni.

Una tranquilla escursione in bici si è purtroppo trasformata in una terribile tragedia quest'oggi, venerdì 20 giugno, lungo il tratto gardesano della strada statale 45 bis, nel Comune di Gargnano. In base a quanto riferito dalla guardia costiera, un ciclista di nazionalità polacca sarebbe. 🔗 Leggi su Veronasera.it