Ciclabile di via Corridoni alberi a rischio taglio?

Una città che guarda al futuro non può sacrificare il suo patrimonio verde per poche tracce di vernice. La recente proposta di modificare la ciclabile di via Corridoni, con il rischio di tagliare alberi secolari, solleva un legittimo dubbio: si può conciliare mobilità sostenibile e tutela del verde? È ora di riflettere su soluzioni innovative che rispettino l’ambiente e migliorino la qualità della vita dei cittadini.

Riceviamo e pubblichiamo: "In base ai segni di vernice spray fatti sul marciapiede di Viale Corridoni mi potete spiegare come si fa a fare una ciclabile e un marciapiede in uno spazio così esiguo come da foto? E non ditemi che si andranno a tagliare i 34 alberi ad alto fusto che da oltre 30 anni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Ciclabile di via Corridoni, alberi a rischio taglio?"

In questa notizia si parla di: ciclabile - corridoni - alberi - rischio

Ecco la ciclabile degli universitari, via ai lavori in viale Corridoni: si completa la Linea 7 della Bicipolitana - Lunedì, si dà il via ai lavori per la nuova ciclabile degli universitari in viale Corridoni, un passo importante per rendere Forlì ancora più sostenibile e bike-friendly.

Alberi a rischio per la nuova ciclabile: "Diteci quanti ne saranno tagliati" - Alberi da abbattere per fare posto alla pista ciclabile, le opposizioni chiedono ... Da msn.com

Controlli sugli alberi in viale Corridoni - Mentre nel resto della città Geat sta procedendo con i tagli di alberi divenuti a rischio, una sessantina in tutto quelli da ... Secondo ilrestodelcarlino.it