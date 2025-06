Ciak si gira Ciné Da Abatantuono a Favino In arrivo un’ondata di big

Preparati a vivere un’estate all’insegna del grande cinema a Riccione, dove dal 29 giugno al 4 luglio si svolge l’evento più atteso dell’anno: Ciné-Giornate di Cinema e Ciné in Città. Un palcoscenico di stelle, trailer esclusivi e anteprime imperdibili, con ospiti di calibro come Gabriele Salvatores, Diego Abatantuono e tanti altri. La città rivierasca si trasforma nel cuore pulsante del cinema italiano, promettendo emozioni e sorprese che non vorrai perderti.

Straordinario red carpet a Riccione per Ciné-Giornate di cinema e Ciné in Città, che dal 29 giugno al 4 luglio faranno della cittadina rivierasca il baricentro del cinema italiano. Centinaia i trailer dei film in uscita i prossimi mesi, tante le anteprime, come pure gli ospiti. Tra i presenti, oltre all'annunciato Premio Oscar Gabriele Salvatores, atteso pure per Ciné Camp, spiccano Diego Abatantuono, Massimiliano Bruno, Geppi Cucciari, Gianni De Blasi, Pierfrancesco Favino, Anna Foglietta, Matilde Gioli, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea e, ancora, Michele Riondino, Paolo Rossi, Yuri Tuci, Margherita Vicario, Paolo Virzì e Lorenzo Zurzolo, attesi tra Palacongressi, cuore dell'evento, e piazzale Ceccarini, dove si terranno i momenti aperti al pubblico, premiazioni e proiezioni serali con i protagonisti, compresa la serata d'apertura, domenica 29 con un'anteprima assoluta di Rai Fiction: Carosello in Love di Jacopo Bonvicini, che racconta la nascita del mitico Carosello televisivo.