Ci voleva il Botafogo di Allan per far capire che il Psg non è il Milan di Sacchi né il Real di Puskas.

quale realtà, però, non può essere ridotta a un’illusoria perfezione. Serve un po’ di umiltà e realismo per riconoscere che nel calcio, come nella vita, nulla è mai scontato o eterno. È proprio questa imprevedibilità, questa passione che rende il gioco così affascinante e indimenticabile. Quante cazzate si dicono e si ascoltano ogni giorno, ma alla fine, sono le storie più improbabili a regalarci le emozioni più autentiche.

Ci voleva il Botafogo di Allan per far capire che il Psg non era il Milan di Sacchi né il Real di Puskas "Quante cazzate" sarebbe il titolo dell'editoriale perfetto per la narrazione calcistica di oggi. Il Psg, che è una signora squadra, grazie anche alla devastante vittoria per 5-0 sulla derelitta Inter in finale di Champions, veniva ormai tratteggiata un giorno sì e l'altro pure come una corazzata, come un'invincibile armata. Ovviamente le cose non stanno così. La squadra di Luis Enrique ha i suoi punti deboli. Così come può serenamente vincere il Mondiale per club, resta ancora la squadra favorita per la vittoria finale.

