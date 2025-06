Ci sono tre ragazzi che si fanno selfie con le armi in mano | allarme nel parcheggio del supermercato

Tre giovani si immortalavano in selfie con armi, scatenando l'allarme nel parcheggio di un supermercato a Brescia. Le immagini, poi diffuse online, hanno attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che hanno immediatamente avviato indagini. La polizia ha identificato e perquisito i coinvolti, sottolineando come il rischio di comportamenti imprudenti sui social possa avere conseguenze serie. La tutela dei giovani e della sicurezza pubblica resta una prioritĂ .

Brescia – Si riprendevano nel centro di Brescia e in altre zone riconoscibili della cittĂ con in mano delle armi, apparentemente vere. Per questo sono finiti nei guai. Ieri mattina gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno eseguito perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di due minorenni ripresi con una pistola tra le mani. Tutto è poi finito online e lì è stato visto dagli investigatori, allertati dalla segnalazione di un cittadino che aveva riferito di aver visto tre giovani, nel parcheggio del Supermercato “Italmark” di via Marchetti, in centro CittĂ , intenti a fotografarsi con un’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Ci sono tre ragazzi che si fanno selfie con le armi in mano”: allarme nel parcheggio del supermercato

