Ci sono Giorgia Andrea Bocelli Merk & Kremont tra i nuovi singoli del 20 giugno

che promette di conquistare le radio e gli ascoltatori di tutto il mondo, portando freschezza e passione nella scena musicale internazionale. Con melodie coinvolgenti e testi intensi, il nuovo singolo di Giorgia si prepara a diventare il soundtrack delle nostre estati. La musica italiana di qualitĂ si conferma ancora una volta protagonista: non perdetevi questa uscita imperdibile!

Artisti protagonisti del panorama nostrano ed internazionale sono pronti ad approdare nell’AirPlay e sulle piattaforme streaming con i nuovi singoli in uscita nella giornata del 20 giugno. Giorgia – L’Unica: Composto e prodotto da Cripo e Katoo e scritto da Alessandro La Cava e Federica Abbate,  è un brano senza tempo, leggero e potente al tempo stesso, che cattura l’ebrezza di un amore estivo, lasciando spazio alla riscoperta di sĂ©. Una canzone up tempo che vira elegantemente su sonoritĂ in equilibrio tra l’organico e l’elettronico, guardando al panorama internazionale contemporaneo nel suono e raccontando una storia di cuori spezzati con ironia ed energia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ci sono Giorgia, Andrea Bocelli, Merk & Kremont, tra i nuovi singoli del 20 giugno

In questa notizia si parla di: sono - giorgia - singoli - giugno

Cosa si sono detti sui dazi Giorgia Meloni, J.D. Vance e von der Leyen nell’incontro a Chigi - Durante l'incontro a Chigi, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen e Vance hanno discusso dei negoziati sui dazi tra US e UE, sottolineando l'importanza di rafforzare le relazioni commerciali e trovare soluzioni condivise.

Giorgia Meloni e il referendum dell'8 e 9 giugno. La premier ha ribadito e spiegato la propria posizione. «Perché ho scelto di dire che andrò al seggio ma non ritirerò la scheda? Banalmente ho detto che andrò al seggio perché sono un presidente del Consigli Vai su Facebook

Pagelle nuovi singoli 20 giugno: Blanco e Giorgia svettano, Bocelli e Sinner sono cringe puro; Tormentoni estate 2025, nuove uscite 20 giugno: la Maledetta rabbia di Blanco, Giorgia e Renato Zero in perfetta forma; Pagelle nuovi singoli 20 giugno: Blanco e Giorgia svettano, Bocelli e Sinner sono cringe puro.

Tormentoni estate 2025, nuove uscite 20 giugno: la “Maledetta rabbia” di Blanco, Giorgia e Renato Zero in perfetta forma - Tormentoni estate 2025, le nuove uscite del 20 giugno: torna Blanco con la sua "Maledetta rabbia”, fuori anche i nuovi singoli di Renato Zero, Giorgia e Rocco Hunt. Secondo gay.it

“L’unica” di Giorgia: ama senza riserve e continua a volerti bene - Dal 20 giugno l'artista torna con un nuovo singolo tutto da cantare, dopo il successo del brano "La cura per me" ... Segnala sorrisi.com