Ci sono enormi differenze tra scienziati e scienziate in termini di posizioni che vengono acquisit in tanti ambiti lavorativi afferma la senatrice

La senatrice Elena Cattaneo sottolinea le profonde disparità tra scienziati e scienziate, evidenziando come queste influiscano sulle opportunità lavorative e sulla rappresentanza nel settore. In un momento cruciale per la tutela del libero pensiero e della ricerca, ha preso avvio la Women Stand Up for Science, un evento dedicato a promuovere l’uguaglianza e il riconoscimento delle donne nella scienza. Un passo importante verso un futuro più equo e inclusivo.

É iniziata la Women Stand Up for Science, una due giorni organizzata nell'Aula Magna del Rettorato dell'Universita' degli Studi di Cagliari. L'iniziativa nasce con lo scopo di difendere la scienza e il libero pensiero. Presente la senatrice Elena Cattaneo che nell'intervista spiega: "Ci sono enormi differenze tra scienziati e scienziate in termini di posizioni che vengono acquisite non solo in università ma in tanti ambiti lavorativi. In università oggi solo il 27 per cento dei professori ordinari sono donne, la situazione e' migliorata ma c'e' molto da fare", ha dichiarato.

