Ci sono città che ricordano E città che resistono Perugia è entrambe

Le strade di Perugia si animano di ricordi e speranze, unendo passato e presente in un abbraccio collettivo. Oggi, la nostra città si stringe in un momento solenne, in un tempo che non è solo memoria: è identità. È responsabilità. È un’eredità che ci interroga e ci chiama. Con questa consapevolezza, celebriamo la Festa Grande, un’occasione per riscoprire il cuore di Perugia e rafforzare il legame tra cittadini e storia.

"Oggi, 20 giugno, la nostra città si stringe in un momento solenne, in un tempo che non è solo memoria: è identità. È responsabilità. È un’eredità che ci interroga e ci chiama". Parole della sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, per aprire le celebrazioni della Festa Grande della città. "Le. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - “Ci sono città che ricordano. E città che resistono. Perugia è entrambe”

In questa notizia si parla di: città - perugia - sono - ricordano

“Perugia non si tocca”: la replica dell’amministrazione comunale al servizio tv che racconta una città “distorta” - "Perugia non si tocca": così il delegato alla sicurezza del Comune, Antonio Donato, reagisce a un servizio TV che dipinge una realtà distorta della città.

La città di Perugia e le istituzioni sono in lutto per la scomparsa di Antonella Vitali, Vice Comandante della Polizia Locale, una figura di grande valore professionale e umano, il cui impegno ha rappresentato un esempio per l’intera comunità cittadina. Con sens Vai su Facebook

Incontro alla società del Gotto su Perugia nel 1944: ricordi e testimonianze di una città in liberazione http://ow.ly/pwCK106c8Gz [http://TuttOggi.info] #cronaca Vai su X

Incontro alla società del Gotto su Perugia nel 1944: ricordi e testimonianze di una città in liberazione; MATERIA: dove il legno respira e la pietra ricorda | In dialogo con Burri, alla Rocca Paolina di Perugia, le sculture di Herbert Golser, a cura di Riccardo Freddo; Perugia ricorda Giovanni Falcone: grande successo per l'iniziativa dell'Associazione Clizia con Rai Umbria.