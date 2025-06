Chrome per Android permette l’installazione delle estensioni dal Web Store in via sperimentale

Se sei un appassionato di tecnologia, l'attesa è finita: Chrome per Android ora consente l’installazione delle estensioni dal Web Store in modalità sperimentale. Questa novità apre un mondo di possibilità per personalizzare il browser e migliorare la tua esperienza di navigazione mobile. Vuoi scoprire come attivare questa funzione e sfruttarla al massimo? Continua a leggere e scopri tutti i dettagli su questa innovativa funzionalità in sviluppo.

Il supporto ufficiale per le estensioni in Chrome per Android è finalmente disponibile in via sperimentale, ecco come provarlo

