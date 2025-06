Choc a San Donato Incendio nella notte muore tra le fiamme

Una tragedia ha scosso San Donato nella notte: un incendio devastante ha portato alla morte di Emanuele Crippa, 55 anni, rimasto intrappolato tra le fiamme al terzo piano di una palazzina di Metanopoli. L’incendio, scoppiato mercoledì sera in un appartamento vicino alla metropolitana e alla piscina ex Snam, ha consumato il materasso e si è rapidamente diffuso. La comunità si stringe ora nel dolore per questa perdita improvvisa e dolorosa.

È un uomo di 55 anni la vittima dell’incendio scoppiato mercoledì sera al civico 5 di via Caviaga, a San Donato. In un appartamento al terzo e ultimo piano di una palazzina di Metanopoli a due passi dalla metropolitana e la piscina ex Snam, le fiamme hanno avvolto un materasso e si sono poi propagate all’intera camera da letto, senza lasciare scampo a Emanuele Crippa - nato a Monza ma residente da una vita in quell’abitazione di San Donato - che al momento era solo in casa. Una delle ipotesi, ora al vaglio degli inquirenti, è che la vittima possa essersi addormentata con in mano una sigaretta accesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Choc a San Donato. Incendio nella notte muore tra le fiamme

