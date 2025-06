Chiusura della Ceramica Opera via libera alla cassa integrazione retroattiva

Una notizia che porta speranza e concretezza alle famiglie coinvolte: la cassa integrazione retroattiva rappresenta un importante passo avanti per garantire stabilità e supporto durante questa fase di incertezza. Oggi si apre una nuova strada verso il futuro, offrendo un'importante ancora di salvezza per i lavoratori di Opera Group. La domanda è stata già presentata, pronti a sostenere il ripartire con fiducia e determinazione.

“Oggi è arrivato un risultato positivo: la conferma da parte del curatore che il giudice ha concesso la possibilità di richiedere la cassa integrazione straordinaria per cessazione per tutti i lavoratori di Opera Group, retroattiva dal 14 maggio e fino al 31 dicembre 2025. La domanda è stata già. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Chiusura della Ceramica Opera, via libera alla cassa integrazione retroattiva

