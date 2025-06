Chiude Pitti Uomo 108 a Firenze le tendenze uomo per il 2026

Chiude Pitti Uomo 108 a Firenze, rivelando le tendenze maschili del 2026. La città si conferma ancora una volta come cuore pulsante della moda internazionale, grazie a un’edizione ricca di innovazione e stile. Oltre 700 brand, tra cui guest designer di calibro e una vasta gamma di eventi, hanno trasformato la Fortezza da Basso in un laboratorio di creatività. Il futuro della moda uomo si svela ora: scopriamo insieme le novità che plasmeranno il look dei prossimi anni.

Firenze diventa, come ogni anno, l’epicentro della moda maschile internazionale grazie a Pitti Uomo, giunto alla sua 108ª edizione. Dal 17 giugno ad oggi, la Fortezza da Basso ha ospitato un’ondata di creatività che guarda dritta al futuro del menswear. In scena, oltre 700 brand (quasi la metà provenienti dall’estero), quattro Guest Designer d’eccezione e un calendario fittissimo di eventi, mostre e installazioni che hanno coinvolto l’intera città. Un mix esplosivo che ha mostrato il meglio del passato rivisitato in chiave contemporanea, l’attenzione all’ innovazione, alla sostenibilità, e l’apertura a nuovi linguaggi visivi e stilistici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Chiude Pitti Uomo 108, a Firenze le tendenze uomo per il 2026

Baron Filou: l’orso Filou alla conquista Pitti Uomo 108. - Al Pitti Uomo 108, l’orso Filou non è solo una mascotte, ma una vera e propria icona di stile che rivoluziona la moda contemporanea.

A #Firenze torna Pitti Immagine alla Fortezza da Basso: in corso Pitti Uomo, dal 25 giugno Pitti Bimbo e Pitti Filati chiude il 1° luglio. Predisposti i consueti provvedimenti di circolazione per allestimenti, mostre e smontaggi. Per il dettaglio: https://tinyurl.com/kkj Vai su X

Per Niccolò Pasqualetti, che ha sfilato al Pitti Uomo 108 di Firenze, ciò che si indossa ogni giorno dovrebbe essere una negoziazione tra formale e pratico, individualità e appartenenza Vai su Facebook

