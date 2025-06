Chieti via alla bonifica dell’area ex Conceria Cap dopo anni dalla caratterizzazione della zona

Dopo anni di attese e studi approfonditi, a Chieti si avvia finalmente la bonifica dell’area ex Conceria Cap, un passo fondamentale per il rilancio ambientale e urbanistico del quartiere. La decisione della Giunta, con un investimento di 4,3 milioni di euro, rappresenta un segnale forte di impegno verso un futuro più sostenibile e sicuro. La bonifica dell’ex conceria Cap sarà ora inserita nel quadro di rigenerazione urbana, aprendo nuove opportunità per la comunità e l’ambiente locale.

Sì della Giunta di Chieti con deliberazione immediatamente eseguibile, alla sottoscrizione con la Regione Abruzzo della bonifica dell'area ex Conceria Cap, sito inserito nel Sir "Chieti Scalo", per un importo complessivo di 4.300.000 euro. La bonifica dell'ex conceria Cap sarà ora inserita nel.

