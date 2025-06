Chieti Giannini in replica sugli abusivi nelle case popolari | Uffici e autorità già operative sul fronte

Chieti Giannini torna a intervenire con fermezza sugli abusivi nelle case popolari, rassicurando la comunità che le autorità sono già operative e impegnate nel contrasto. Con sopralluoghi, denunce e azioni preventive, l’amministrazione si distingue per determinazione, dimostrando che il fronte è attivo e compatto. Una risposta concreta alle false polemiche, perché la sicurezza e il rispetto delle regole sono priorità assolute per il nostro territorio.

“Vogliamo rassicurare la comunità che sul fronte del contrasto del fenomeno delle occupazioni degli alloggi popolari l’amministrazione non è ferma, come strumentalmente cerca di far pensare certa opposizione. Abbiamo all’attivo sopralluoghi, denunce e attività preventive, per arrivare ad. 🔗 Leggi su Chietitoday.it