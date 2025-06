Chieti e Cina rapporti ottimali Febo incontra il console a Milano | Una via concreta per la città

Chieti e Cina rafforzano i legami: il presidente del consiglio comunale Luigi Febo ha incontrato il console generale Liu Kan a Milano, aprendo nuove prospettive di collaborazione. In un clima cordiale e stimolante, i due leader hanno discusso opportunità che potrebbero valorizzare la città e promuovere una via concreta per l'internazionalizzazione e lo sviluppo locale. Un passo importante verso un futuro di sinergie e crescita condivisa.

