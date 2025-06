Chieti celebra la Festa della Musica con il Coro Zimarino

Chieti si prepara a vivere un’indimenticabile giornata di musica e condivisione, il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica. La città si anima con le melodie della Schola Cantorum “Padre Settimio Zimarino”, che incanterà il pubblico con le sue esibizioni, celebrando l’armonia tra culture e generazioni. Un evento che ribadisce il ruolo centrale della musica come linguaggio universale, capace di unire e emozionare. Non perdete questa straordinaria occasione di vivere la musica insieme!

Anche quest’anno, il 21 giugno, la città di Chieti parteciperà alle celebrazioni internazionali della Festa della Musica, un evento globale che unisce popoli e culture sotto il segno dell’armonia. Protagonista dell’iniziativa sarà la Schola Cantorum “Padre Settimio Zimarino”, storica formazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Chieti celebra la Festa della Musica con il Coro Zimarino

In questa notizia si parla di: chieti - festa - musica - zimarino

"Ragazzi in corsa" accende la festa della Madonna della Catena a Chieti Scalo - Ragazzi in corsa dà il via alla festa della Madonna della Catena a Chieti Scalo, portando con sé un’immensa energia.

Festa della Musica 2025 - Concerto della Schola Cantorum Zimarino Il 21 giugno del 1982, su iniziativa del Ministero della Cultura francese, nasce la Festa della Musica con l'intento di rendere la pratica musicale visibile in vari spazi delle città europee. Dal 19 Vai su Facebook

Chieti celebra la Festa della Musica con il Coro Zimarino; CONCERTO DI PASQUA IN CATTEDRALE A CHIETI IL 13 APRILE CON LA SCHOLA CANTORUM ZIMARINO; A Chieti il concerto di Pasqua della Schola Cantorum “Padre Settimio Zimarino”.

Chieti: concerto di Natale della Schola Cantorum “Settimio Zimarino” - A Chieti il 17 dicembre concerto di Natale della Schola Cantorum “Settimio Zimarino” diretto dal maestro Gabriele Di Iorio. Lo riporta rete8.it

CHIETI: IL 17 DICEMBRE CONCERTO DI NATALE CON LE VOCI DELLA SCHOLA CANTORUM “ZIMARINO” - “La Schola Cantorum ‘Zimarino’ di Chieti, il Coro delle 9 di Pescara, la Corale Novantanove de L’Aquila e l’orchestra B. Segnala abruzzoweb.it