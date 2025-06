Chiesta condanna a 7 anni per Simone Gresti | è accusato di aver spinto Andreea Rabciuc al suicidio

Un caso che scuote l’Italia: la Procura di Ancona ha chiesto una pena di 7 anni di carcere per Simone Gresti, accusato di aver maltrattato e portato alla tragedia Andreea Rabciuc, trovata morta nel 2024. La questione si infittisce tra accuse, silenzi e un messaggio drammatico lasciato dalla giovane. Il processo, che si prospetta cruciale, riprenderà il 18 novembre, mentre l'intera comunità attende giustizia e verità.

La Procura di Ancona ha chiesto 7 anni di carcere per Simone Gresti, accusato, tra le altre cose, di maltrattamenti nei confronti della fidanzata Andreea Rabciuc, trovata morta nel 2024. Gresti nega tutto. Il processo prosegue il 18 novembre. A far propendere per il suicidio della 27enne romana trovata morta in un casolare sulle colline marchigiane, anche un messaggio lasciato dalla ragazza accanto al corpo: "Se lui non mi avesse tolto il cellulare, chiamavo mamma". 🔗 Leggi su Fanpage.it