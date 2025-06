Chiesanuova nord e il nodo traffico i comitati battono i pugni

Un momento di forte mobilitazione a Chiesanuova Nord, dove i comitati locali si sono riuniti per affrontare con fermezza il nodo traffico e la sicurezza nel quartiere. Con un’assemblea pubblica che ha coinvolto cittadini e rappresentanti, si chiedono risposte concrete alle problematiche di via Liliana Rossi e del parcheggio tra via Tirso e via Liliana Rossi. Questa dell’assemblea – spiega la portavoce Rita Biancalani – è stata soltanto l’inizio di un percorso di ascolto e impegno condiviso.

Lunedì saranno ascoltati dall'assessore Cristina Sanzò, dall'assessore ai lavori pubblici Marco Sapia e dal vicesindaco con delega alla Polizia Municipale. Stiamo parlando dei comitati riuniti di Chiesanuova nord che ieri hanno svolto un'assemblea pubblica proprio per parlare dei problemi di sicurezza di via Liliana Rossi e del parcheggio fra via Tirso e via Liliana Rossi. "Questa dell'assemblea – spiega la portavoce Rita Biancalani – è stata un'altra occasione persa per gli assessori competenti, che avevamo invitato per un confronto con i cittadini". "Abbiamo bisogno di parcheggi – commenta Biancalani – l'apertura, dopo oltre 10 anni di battaglie, di quello fra via Tirso e via Liliana Rossi non ha risolto niente in quanto il parcheggio è sempre pieno di camper e camion e non c'è mai posto".

