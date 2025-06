Chiesa al Napoli? La verità sulla trattativa è preoccupante | sta accadendo in queste ore

Le ultime ore portano nuove tensioni sul futuro di Federico Chiesa, tra trattative che si fanno sempre più intricate e un Napoli desideroso di assicurarsi il suo talento. La situazione è calda e piena di incertezze, con il calciatore che valuta le offerte e le strategie dei club coinvolti. In questo scenario in evoluzione, tutti gli occhi sono puntati su quello che potrebbe essere uno dei trasferimenti più sorprendenti di questa sessione di mercato.

Il futuro di Federico Chiesa continua ad essere in bilico. Di seguito le ultimissime sull'ex calciatore della Juventus. Sono giorni molto caldi per Federico Chiesa. Il calciatore di proprietà del Liverpool è pronto a lasciare l'Inghilterra dopo una sola stagione, complice ovviamente il pochissimo spazio a disposizione. Sulle sue tracce, ormai da tempo, c'è il Napoli di Antonio Conte che stravede per l'italiano. In realtà, però, nelle ultime ore sarebbe emersa una verità molto preoccupante per il tecnico e l'intera dirigenza. Chiesa nel mirino del Milan: c'è il nodo ingaggio. Il futuro di Federico Chiesa non sarà al Liverpool.