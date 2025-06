Chiara Nasti sposta la capitale dell’Egitto il video della gaffe in geografia | È Sharm el Sheikh

Chiara Nasti, conosciuta influencer e moglie di Mattia Zaccagni, questa volta si reinventa geografa improvvisata. Durante un’intervista, scambia la capitale dell’Egitto con Sharm El Sheikh, scatenando una serie di risate e curiosità sui social. Un momento divertente che ci ricorda come anche le star più seguite possano commettere errori divertenti, ma la vera domanda resta: quale sarà stata la reazione degli esperti?

