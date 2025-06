Chiara Francini presenta VavaVoom è la sua capsule collection che presenta da Patty Bloom in esclusiva

Il 24 giugno 2025, Napoli si anima di stile e raffinatezza con l’attesissima presentazione della capsule collection VavaVoom di Chiara Francini, ospitata da Patty Bloom. Un evento esclusivo che unisce eleganza e creatività, presentando quattro reggiseni e sette capi unici. L’attrice e scrittrice Chiara Francini sarà presente per svelare i segreti di questa collezione intima e sofisticata. Un’occasione imperdibile per scoprire il nuovo volto dell’intimo femminile.

Napoli. Avrà luogo martedì 24 giugno 2025 a partire dalle ore 17,00 presso la sede di "Patty Bloom" in via Carlo Poerio 99, la presentazione della nuova collezione di intimo dal nome Vava Voom. Ospite dell'evento sarà l'attrice e scrittrice Chiara Francini. Un'occasione creata per scoprire la capsule composta da 4 modelli di reggiseni, 7 .