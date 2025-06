Chiara Ferragni e la causa da 5,9 milioni di risarcimento dopo il Pandoro Gate

Chiara Ferragni si trova al centro di una battaglia legale da 59 milioni di euro, scatenata dal cosiddetto "Pandoro Gate". La storica collaborazione tra Fenice Srl e Safilo si interrompe ufficialmente il 28 novembre, segnando un capitolo delicato nelle vicende dell’imprenditrice digitale. L’estate di Chiara rischia di essere complicata da questa pesante disputa economica, che potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua carriera e sul suo brand.

Si configura una battaglia milionaria tra Chiara Ferragni, precisamente Fenice Srl, e Safilo. Secondo quanto appreso dalle testate, la data sarebbe il 28 novembre. Finisce così in tribunale la storica collaborazione tra l'azienda di ottica e quella della Ferragni, dopo quanto avvenuto a seguito dello scandalo del Pandoro Gate. L'estate dell'imprenditrice digitale rischia di essere minata da una vicenda economica tutt'altro che facile da affrontare. Chiara Ferragni e Safilo in tribunale: la causa. A parlare della richiesta di risarcimento danni avanzata da Safilo nei confronti di Fenice Srl, l'azienda di Chiara Ferragni, è Radiocor de Il Sole 24 ore.

