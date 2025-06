Chiamate un’ambulanza Malore mentre fa il bagno scattano i soccorsi ma non ce la fa

Una tranquilla giornata al mare si è trasformata in tragedia quando un turista tedesco di 86 anni, colto da un improvviso malore durante il bagno, ha perso la vita nonostante i tempestivi soccorsi. I bagnini, prontamente intervenuti, hanno lanciato l'allarme, ma purtroppo ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Una drammatica testimonianza di quanto la sicurezza in acqua sia essenziale per prevenire tragedie come questa.

Un malore improvviso ha stroncato la vita di un turista tedesco di 86 anni nella mattinata di mercoledì, trasformando in tragedia quella che doveva essere una serena giornata al mare. L'uomo si trovava in acqua quando ha cominciato a dare segni di difficoltà, sotto lo sguardo preoccupato dei bagnini che presidiano la spiaggia. Sono stati proprio loro ad accorgersi per primi che qualcosa non andava e a lanciare l'allarme. Erano da poco passate le 10.30 quando sono scattati i soccorsi. Una delle prime a intervenire è stata un'infermiera che si trovava lì per motivi di vacanza.

