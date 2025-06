Chi sono gli angeli custodi dei rospi bufo bufo | hanno aiutato 30mila esemplari a raggiungere il lago per riprodursi

Nel cuore del Lago di Como, un piccolo esercito di angeli custodi ha compiuto un'impresa straordinaria: salvare oltre 30.000 rospi dalla minaccia delle strade trafficate. Questi volontari, veri e propri eroi ambientalisti, hanno orchestrato un delicato tragitto tra le insidie del traffico per garantire la sopravvivenza di queste creature e il loro rito riproduttivo. La loro dedizione dimostra che anche le azioni più semplici possono fare la differenza. La più...

Lecco, 20 giugno 2025 – Più di 30mila rospi sono salvi. Devono la vita ad un piccolo esercito di volontari che li hanno traghettati da una parte all'altra delle strade per consentire di raggiungere il lago, riprodursi e poi tornare indietro senza essere falcidiati dagli automobilisti. Sono le Guardie ecologiche volontarie e i volontari di Legambiente, Lac, Wwf e Canoa club Ck90 di Vercurago, gli angeli custodi dei rospi sul lago di Como. La più grande migrazione animale in Lombardia. I rospi bufo bufo per potersi riprodurre devono raggiungere il lago di Como, dove si accoppiano, dalle zona umide, che sono il loro habitat. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it