Chi sono gli anemoni di mare i polipi urticanti che puoi trovare al mare

Gli anemoni di mare, affascinanti e colorati, sono polipi urticanti che popolano le acque italiane, aggiungendo un tocco di magia ai fondali. Sebbene condividano le stesse cellule urticanti delle meduse, di solito sono meno pericolosi, offrendo ai bagnanti un’esperienza affascinante senza rischi eccessivi. Scopriamo insieme il mondo di questi curiosi abitanti del mare e come riconoscerli per una nuotata sicura e divertente.

