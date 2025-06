Chi minaccia chi?

Gentile lettore, mi scusi, ma quella lancia avrebbe fatto meglio a risparmiarla. Cominciamo col dire che Israele, come unico Paese al mondo che non ha dichiarato di possedere l’atomica, si trova in una posizione delicata e complessa, che va oltre la semplice questione militare. La realtà geopolitica richiede analisi profonde e obiettive, perché le minacce e le alleanze cambiano volto e influenzano anche i nostri interessi europei.

Spezzo una lancia a favore di Israele. È vero che ha l’atomica e non l’ha mai dichiarata, con ciò ponendosi fuori dall’ordine internazionale. Però è anche vero che se l’atomica l’avesse l’Iran, sarebbe una minaccia per noi europei. Livio Passarini via email Gentile lettore, mi scusi, ma quella lancia avrebbe fatto meglio a risparmiarla. Cominciamo col dire che Israele, come unico Paese al mondo che non ha dichiarato di possedere l’atomica, sfugge a tutti i controlli internazionali a cura dell’Aiea, che è un organo dell’Onu. Già questo agire fuori dalle convenzioni internazionali è di per sé un elemento sospetto e inquietante, di cui però nessuno prende nota, tutti sorvolano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

In questa notizia si parla di: minaccia - atomica - lancia - israele

Tajani: Iran non deve dotarsi di bomba atomica, minaccia nucleare incombente - Antonio Tajani ribadisce con fermezza: l'Iran non deve dotarsi di armi nucleari, una minaccia incombente che richiede risposte chiare e decise.

Al termine dell'udienza giubilare il Pontefice ha lanciato un duro monito contro l'escalation in tra Israele e Iran e la minaccia nucleare https://www.famigliacristiana.it/articolo/papa-leone-contro-le-guerre-faccio-appello-alla-ragione.aspx #PapaLeoneXIV #papa Vai su Facebook

Tel Aviv, esplosione in residenza ambasciatore norvegese. Casa Bianca: Iran può produrre atomica in 2 settimane; Lo spettro del nucleare : la paura rinasce nel conflitto tra Iran e Israele; Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie.

Atomica o armi chimiche dietro le minacce dell’Iran? L’analisi di D’Anna - Bomba atomica iraniana già disponibile e in procinto di essere lanciata contro Israele con un missile balistico? Da formiche.net

L’Iran vuole l’atomica? Perché nessuno parla delle 90 testate nucleari di Israele? - Stati Uniti d’America, Russia (allora URSS), Regno Unito, Francia, Cina, India, Pakistan, Corea del Nord. ilfattoquotidiano.it scrive