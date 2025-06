Chi minaccia chi?

sembra preferire il segreto alla trasparenza, alimentando sospetti e tensioni internazionali. La questione nucleare di Israele rimane uno dei nodi più intricati del panorama geopolitico mediorientale, dove la vera minaccia non risiede solo nelle armi, ma nelle conseguenze di un’assenza di chiarezza. È quindi fondamentale analizzare con equilibrio e responsabilità questa delicata dinamica, perché capire le ragioni di ciascuno può aiutarci a promuovere una pace più stabile e duratura.

Spezzo una lancia a favore di Israele. È vero che ha l'atomica e non l'ha mai dichiarata, con ciò ponendosi fuori dall'ordine internazionale. Però è anche vero che se l'atomica l'avesse l'Iran, sarebbe una minaccia per noi europei. Livio Passarini via email Gentile lettore, mi scusi, ma quella lancia avrebbe fatto meglio a risparmiarla. Cominciamo col dire che Israele, come unico Paese al mondo che non ha dichiarato di possedere l'atomica, sfugge a tutti i controlli internazionali a cura dell'Aiea, che è un organo dell'Onu. Già questo agire fuori dalle convenzioni internazionali è di per sé un elemento sospetto e inquietante, di cui però nessuno prende nota, tutti sorvolano.

Israele attacca l’Iran, colpiti siti nucleari e militari: «Uccisi il capo di Stato maggiore e la guida dei Pasdaran». Teheran lancia 100 droni: «Non ci porremo limiti». Trump: «Non possono avere l'atomica» - In un escalation di tensione nel Medio Oriente, Israele ha colpito duramente siti nucleari e militari in Iran, eliminando al contempo il capo di stato maggiore e la guida dei Pasdaran.

Israele attacca l’Iran, colpiti siti nucleari e militari: «Uccisi capo di Stato maggiore e la guida dei Pasdaran». Teheran lancia 100 droni, intercettati sopra la Giordania. Trump: non devono avere l'atomica - In un clima di tensione crescente, Israele ha colpito siti nucleari e militari in Iran, provocando ripercussioni sui mercati finanziari e geopolitici.

Al termine dell'udienza giubilare il Pontefice ha lanciato un duro monito contro l'escalation in tra Israele e Iran e la minaccia nucleare

Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie; Tel Aviv, esplosione in residenza ambasciatore norvegese. Casa Bianca: Iran può produrre atomica in 2 settimane; Medvedev avverte Israele: «Teheran pronta a usare l'atomica. Khamenei? Ci sarà un altro Ayatollah». Su Kiev: «Finirete come Chernobyl».

L'Iran vuole l'atomica? Perché nessuno parla delle 90 testate nucleari di Israele? - Stati Uniti d'America, Russia (allora URSS), Regno Unito, Francia, Cina, India, Pakistan, Corea del Nord.

Israele, l'Iran e la bomba atomica: il programma segreto avviato da Ben Gurion e quello (sempre bloccato) degli ayatollah - Israele costruì il programma che l'ha condotto ad avere (anche se in modo non ufficiale) l'atomica con l'aiuto della Francia, sin dagli anni Cinquanta: oggi in Israele nessuno parla apertamente di ric ...