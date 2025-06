Chi lavora al computer è spacciato e sarà sostituito dall’AI È solo questione di tempo accadrà | l’amara denuncia di una donna licenziata

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro, dividendo opinioni e suscitando timori. Da un lato, promette efficienza e innovazione; dall’altro, rischia di lasciare senza impiego molte persone, come dimostra il caso di Jane, licenziata e sostituita da un’AI. È una sfida che ci riguarda tutti: come possiamo trovare un equilibrio tra progresso e tutela dei lavoratori?

L’ AI divide. Tra chi pensa che possa facilitare la vita e chi che sarà un problema per uomini e lavoratori, ormai l’ intelligenza artificiale sta entrando sempre più nelle nostre vite. Tanti, però, ne hanno paura. “ Pensavo che avrebbe investito su di me e invece.”, ha raccontato una donna al The Indipendent. La donna, di nome Jane, è stata licenziata lo scorso gennaio dall’azienda presso cui lavorare nella Bay Arena ed è stata sostituita da un’AI. La professionista in Risorse Umane aveva due anni di esperienza nell’azienda e aspettava il rinnovo del contratto, invece la doccia fredda. Stretta di mano e messa alla porta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Chi lavora al computer è spacciato e sarà sostituito dall’AI. È solo questione di tempo, accadrà”: l’amara denuncia di una donna licenziata

In questa notizia si parla di: sarà - lavora - computer - spacciato

Juve, si lavora per il nuovo ds: sarà scelto prima del Mondiale per Club! Ecco l’identikit della figura cercata da Comolli: i candidati - La Juventus accelera nel suo processo di rinnovamento e si prepara a scegliere il nuovo direttore sportivo, con l’obiettivo di completare la nomina prima del Mondiale per Club.

Cinque anni dopo don Gregorio sarà vittima del ricatto a luci rosse di due romeni, poi condannati, che gli estorsero 150 mila euro per non diffondere video hard Vai su Facebook

Chi lavora al computer è spacciato: l'avvertimento del programmatore licenziato; Google: sarà più facile violare Bitcoin con i computer quantistici.