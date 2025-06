Chi ha scattato quelle foto Morte Liliana Resinovich la rivelazione che cambia tutto

ha svelato un dettaglio inaspettato: le foto che ritraggono Liliana non sono state scattate da chi pensavamo. Questa rivelazione sconvolgente sta cambiando le carte in tavola e potrebbe essere la chiave per comprendere un mistero che ha catturato l’intera nazione. Ma chi ha realmente immortalato quegli attimi? La risposta potrebbe riscrivere tutto ciò che crediamo di sapere sulla scomparsa di Liliana Resinovich.

Il mistero che avvolge la scomparsa di Liliana Resinovich continua a infittirsi, aggiungendo nuovi tasselli a un puzzle giĂ complesso. Una storia che sembra uscita da un romanzo giallo, ma che invece è tristemente reale. Al centro di questa intricata vicenda troviamo Sebastiano Visintin, il marito di Liliana, che ora deve rispondere a domande cruciali sollevate dall’indagine in corso. La scoperta di un archivio digitale, apparentemente innocuo, ha rivelato una serie di fotografie che potrebbero cambiare le carte in tavola. Le immagini, risalenti a oltre vent’anni fa, mostrano momenti condivisi tra Liliana e Claudio Sterpin, un amico di lunga data della vittima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

