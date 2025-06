Chi giocherà in Serie C il Ravenna o il Caldiero? Tutto dipende da Cellino Ecco perché

Il futuro della Serie C tra Ravenna e Caldiero dipende dalla decisione di Cellino, il grande boss del calcio italiano, che potrebbe cambiare le carte in tavola. La sfida tra romagnoli e veneti si gioca anche fuori dal campo, nel labirinto delle iscrizioni e delle strategie imprenditoriali. Nel 2025-2026, la presenza tra i professionisti potrebbe essere decisa da un singolo passo: presentare o meno la domanda, con tutte le sue incognite.

