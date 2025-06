Chi era Marco Riccomagno il volontario morto in moto a Camaiore | presto sarebbe diventato papà

Un tragico addio a Marco Riccomagno, giovane volontario della Croce Verde, la cui vita si è spezzata in un incidente in moto a Camaiore. Con soli 32 anni, Marco era un esempio di altruismo e dedizione, sposato da pochi mesi con Martina, con cui presto avrebbe condiviso il dono della genitorialità. La comunità piange la perdita di un'anima buona, ricordandolo con affetto e gratitudine. Continua a leggere per scoprire la sua storia e il suo lascito.

Marco Riccomagno, 32 anni, è morto in un incidente in moto a Camaiore mentre andava al lavoro. Volontario generoso della Croce Verde, era sposato da pochi mesi con Martina e presto i due sarebbero diventati genitori. La comunità lo ricorda con dolore e affetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: marco - riccomagno - volontario - morto

Marco Riccomagno, chi era la vittima dell’incidente in Versilia. Lascia una moglie incinta - Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Versilia: Marco Riccomagno, 32 anni, stava percorrendo il suo consueto tragitto al lavoro quando, all’alba di venerdì 20 giugno, ha perso il controllo della moto schiantandosi contro un furgone.

Chi era Marco Riccomagno, il volontario morto in moto a Camaiore: presto sarebbe diventato papà; Marco Riccomagno, chi era il 32enne morto in moto a Camaiore: il matrimonio, il volontariato e i ricordi degli amici; Camaiore, tragico scontro tra una moto e un furgoncino: muore 32enne –Chi è la vittima.

Marco Riccomagno, chi era la vittima dell’incidente in Versilia. Lascia una moglie incinta - Il giovane era volontario per la Croce Verde: gli amici sui social lo ricordano nel dolore per la scomparsa prematura e per il figlioletto che non potrà conoscere ... Come scrive msn.com