Chi era Giulia Attenne la 22enne morta in un incidente sul Lungotevere in moto con il fidanzato

Una tragica fatalità sul Lungotevere Flaminio ha spezzato la giovane vita di Giulia Attenne, 22 anni, in un incidente stradale che ha coinvolto anche il suo fidanzato Gabriele. Mentre lei non ce l’ha fatta, il ragazzo lotta tra la vita e la morte al Gemelli. Un dramma che scuote la città e ci invita a riflettere sulla sicurezza sulle strade. Continua a leggere.

La ventiduenne Giulia Attenne era sulla moto insieme al fidanzato Gabriele quando è stata colpita da un furgone sul lungotevere Flaminio. È deceduta sul colpo nonostante portasse il casco, il fidanzato invece è in codice rosso al Gemelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

