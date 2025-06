Chi è Vera Sidorkina la mamma eroina condannata a 18 anni dal tribunale russo per aver collaborato con Kiev

Vera Sidorkina, madre coraggiosa e determinata, si trova al centro di un controverso caso legale in Russia. Condannata a 18 anni dal tribunale militare di Ekaterinburg, è accusata di aver collaborato con Kiev e di aver partecipato a attività di sabotaggio a sostegno dell’Ucraina. La sua storia solleva domande profonde sulla libertà di scelta e sui confini tra giustizia e politica. Ma chi è davvero questa donna e quale sarà il suo destino?

Vera Sidorkina, madre single 48enne di una bambina di 11 anni che ha cresciuto da sola, è stata condannata dal tribunale militare russo di Ekaterinburg a 18 anni di prigione per il suo progetto di aderire alla Legione della LibertĂ per la Russia, che interviene nelle zone di confine con azioni di sabotaggio e in sostegno dell’Ucraina. La donna, come riportato da Mediazona, viveva a Yoshkar-Ola, capitale della repubblica dei Mari ed era stata arrestata il 24 aprile del 2024. Sidorkina era stata accusata, dopo alcuni mesi, di aver aiutato dei “terroristi ucraini” fornendo informazioni sui siti industriali della difesa nella repubblica dei Mar i, probabilmente sull’impianto per la costruzione di macchinari dove ha lavorato come autista fino al 2019. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Chi è Vera Sidorkina, la mamma “eroina” condannata a 18 anni dal tribunale russo per aver collaborato con Kiev

