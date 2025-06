Chi è Turco il terzino della Juventus Next Gen | un giocatore classe ’05 esplosivo sulla corsia di destra Il focus

Chi è Stefano Turco, il giovane terzino destro della Juventus Next Gen? Nato nel 2005, questo esplosivo talento cresciuto nel vivaio bianconero si sta affermando come uno dei profili più promettenti del calcio italiano. Dotato di grande corsa e agilità, rappresenta il futuro della fascia destra juventina. La sua evoluzione è un esempio di come il settore giovanile possa sfornare campioni pronti a lasciare il segno nel calcio professionistico.

di Fabio Zaccaria Chi è Turco, focus sull’esterno destro della Juventus Next Gen: un profilo interessante cresciuto nel vivaio bianconero. Carriera, caratteristiche e identikit del giovane classe 2005. Il 6052020 pubblicava un recap della stagione di Stefano Turco con l’Under 15. Prima apparizione del giocatore sul nostro focus, all’epoca quattordicenne e poco noto. Cinque anni dopo, Turco è la dimostrazione dell’ottimo sviluppo del vivaio bianconero, una pedina importante per la Juventus Next Gen. Ma chi è Turco e quale è stato il suo percorso? Ecco di seguito un focus sul giocatore, che analizza la sua carriera e le caratteristiche tecniche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chi è Turco, il terzino della Juventus Next Gen: un giocatore classe ’05 esplosivo sulla corsia di destra. Il focus

