In un contesto di tensione crescente e strategia serrata, il nome di Generale Michael Kurilla risuona come un'ombra potente nel panorama internazionale. Conosciuto come "Gorilla" e definito un falco deciso, potrebbe essere la figura chiave alla guida delle operazioni più delicate in Medio Oriente. La sua figura incarna la linea dura e determinata che potrebbe decidere le sorti di un eventuale conflitto nucleare con l'Iran.

In queste ore febbrili, una figura spicca sulle altre. È quella del generale Michael Kurilla, a capo della Us Central Command, la base operativa militare americana in Medio Oriente. Potrebbe essere lui l'uomo a cui Donald Trump affiderà , se sarà necessario, l'attacco al bunker atomico iraniano di Fordow. Kurilla, detto "Gorilla" - fin troppo facile l'accostamento - è l'uomo giusto per la Casa Bianca. È considerato un falco, come si usa definire in gergo politico-militare una personalità decisa e dura. Da tempo pronto a un intervento in Iran e a fianco di Israele specialmente dopo il pogrom del 7 ottobre, starebbe coordinando l'accumulo di truppe e armamenti in massa in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Chi è "Gorilla", il falco del Pentagono pro guerra

