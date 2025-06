Chi è Angela Megastore la commerciante cinese e star di Tik Tok che approda su Real Time

Scopri la sorprendente storia di Angela Lin, la commerciante cinese e star di TikTok che conquista anche la tv su Real Time. Dal 20 giugno, immergiti nel mondo di Angela, tra successi social, tradizione e le sfide di un rapporto complesso con il figlio Alessandro. Una narrazione autentica e coinvolgente che rivela i segreti di una vita intrecciata tra due culture e un sogno sempre più grande. Non perdere questa affascinante testimonianza di determinazione e passione.

Dal 20 giugno sul piccolo schermo la storia inedita di Angela Lin, imprenditrice cinese a Roma, tra successo social, tradizione e il difficile rapporto con il figlio Alessandro.

Angela Lin, chi è la commerciante cinese più famosa in Italia - Angela Lin, conosciuta come Angela Megastore, è la commerciante cinese più famosa in Italia, diventata un’icona sui social grazie ai suoi video divertenti che hanno conquistato il pubblico.

