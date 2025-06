Chi correrà la 4×100 in Coppa Europa? Il rebus dell’Italia e il mister X da definire Patta per i 100

Lorenzo Patta conquista il primo titolo europeo sui 100 metri agli Europei a squadre, bloccato da un emozionante photo-finish contro Fausto Desalu. In un rettilineo infuocato allo Stadio dei Marmi, l’atleta sardo ha dimostrato tutta la sua determinazione, correndo in 10.25 nonostante il vento contrario. Ma ora, con il Mister X ancora da svelare e il rebus dell’Italia in coppa Europa, la sfida si fa sempre più avvincente.

