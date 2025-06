Che schifo Garlasco la notizia su Chiara Poggi il fratello Marco e Sempio fa infuriare Selvaggia Lucarelli

Il caso di Garlasco, un giallo che sconvolge ancora l’Italia, continua a far discutere e dividere opinioni. La tragica morte di Chiara Poggi, avvenuta nel 2007, ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva, alimentando polemiche, sospetti e nuovi dubbi. La recente notizia su Marco Poggi, fratello di Chiara, e le reazioni di Selvaggia Lucarelli, hanno riacceso il dibattito, dimostrando che questo enigma giudiziario è lontano dall’essere risolto.

Il delitto di Garlasco continua a essere un enigma giudiziario e mediatico che non smette di generare interrogativi, polemiche e nuove piste. Anche a distanza di quasi due decenni dall'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia in via Pascoli, il caso mantiene una presa fortissima sull'opinione pubblica. Se da una parte vi è la sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi a sedici anni di carcere, dall'altra non si arresta il lavoro di chi, come la giornalista Albina Perri, continua a scavare tra le incongruenze, i dettagli dimenticati, i silenzi assordanti.