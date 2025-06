Che rivoluzione la nuova linea di Autoguidovie! Pensata su misura di pendolari, lavoratori e studenti che si spostano tra Pavia e Assago Forum, questa innovativa soluzione collega senza interruzioni l’area pavese con Milano, offrendo comfort, rapidità e convenienza. La linea 176 si integra perfettamente con la rete esistente, rendendo ogni viaggio più semplice e efficiente. L’abbonamento Autoguidovie apre le porte a nuove possibilità di mobilità: scopri di più!

Nuove soluzioni a misura di pendolari, lavoratori e studenti che si muovono sulla direttrice Pavia-Assago Forum. Autoguidovie prolunga la linea 176 (Pavia Autostazione-Binasco) per connettere senza cambi, in modo rapido e con comodità l’area pavese con il capoluogo. La linea 176 si aggiunge alla già esistente 175 come collegamento alle stazioni del metrò di Milano, integrandosi con molteplici soluzioni di mobilità. L’abbonamento Autoguidovie presenta tariffe inferiori del 30-40% rispetto ai titoli Stibm e IoViaggio. La linea 176 è del tutto rinnovata, con un capolinea strategico anche in logica intermodale: da Binasco Autostazione prolunga la corsa ad Assago Forum M2 con instradamento via A7 per accorciare ancora di più i tempi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it