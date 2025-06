Che mercato sta facendo il Napoli | acquisti cessioni obiettivi e cifre Tutte le idee di Conte per una squadra da Champions

Il Napoli, fresco di un secondo Scudetto in tre anni, si prepara a rinforzare la sua rosa con un mercato ricco di entusiasmo e strategie mirate. Tra acquisti ambiziosi, cessioni ponderate e obiettivi chiari, la squadra di Conte punta a consolidarsi come protagonista in Champions League. Una rivoluzione che promette di sorprendere: una squadra che vince… si cambia. E questa campagna rafforza ancora di più la voglia di primeggiare.

Squadra che vince. si cambia. Non pago del secondo Scudetto in tre anni, il Napoli sta imbastendo un mercato molto attivo e pieno di nomi, trattative,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter-Napoli, duello anche sul mercato: i nomi contesi - Internapoli: un duello che si gioca anche sul mercato. Inter e Napoli, protagonisti di un campionato avvincente e incerto, si sfidano per la supremazia.

Padovano: “Mi fido del mercato del Napoli, ha un tesoretto e grandi ambizioni” L’ex attaccante di Juve e Napoli, Michele Padovano, ha parlato a Radio Marte delle strategie di mercato degli azzurri: ? “Il Napoli ha già una squadra forte, ma con Conte e que Vai su Facebook

#Calciomercato | I dialoghi tra #Torino e #Napoli per #Ngonge possono diventare concreti. La squadra di #Conte - che è alla ricerca di un portiere - è pronta a tornare su #MilinkovicSavic @SkySport Vai su X

Darwin Nunez al Napoli, c'è l'offerta di ingaggio: lo stipendio proposto - Il club di De Laurentiis sta facendo sul serio per cercare di aggiudicarsi uno dei grandi centravanti del panorama i ... Da msn.com