Che effetto ha ChatGPT sul cervello? Uno studio ha una risposta poco rassicurante

L'uso di ChatGPT e altre intelligenze artificiali sta rivoluzionando il nostro modo di pensare e lavorare, ma non senza rischi. Uno studio recente del MIT Media Lab mette in guardia: affidarsi all'AI per scrivere può influenzare negativamente l'attività cerebrale, sollevando preoccupazioni sul suo impatto a lungo termine. È il momento di riflettere su come integrare al meglio queste tecnologie, preservando le funzioni cognitive fondamentali.

Un esperimento condotto dal Mit media lab suggerisce che usare l'AI per scrivere un saggio abbia conseguenze avverse sull'attività cerebrale.

