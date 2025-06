Che cos’è davvero il surimi?

Hai mai assaporato i bastoncini di surimi? Questi famosi "granchio" in realtà celano un segreto: sono prodotti ultra processati con una bassa percentuale di pesce reale, spesso mascherata da aromi e coloranti. Ma cosa si nasconde dietro questa delizia apparentemente naturale? Scopriamo insieme cos’è davvero il surimi e perché è importante conoscere ciò che mangiamo.

Il gusto dei bastoncini al “granchio” è davvero un’illusione. Nel surimi, nome giapponese che si può tradurre con pesce tritato, non c’è infatti traccia del crostaceo, anche se i cilindretti sono confezionati a somiglianza della polpa delle zampe del granchio della neve o del granchio gigante del Giappone. Si tratta, in effetti, di un prodotto ultra processato, composto da non più del trenta-quaranta per cento di pesce e da carboidrati, confezionato nei tipici pezzi colorati arancioni e bianchi formati da vari strati di sfoglia di polpa di pesce arrotolata, pressata e tenuta insieme da addensanti di tipo alimentare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Che cos’è davvero il surimi?

