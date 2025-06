che anno per marco nacci titolo italiano e mondiale

Il 2025 si conferma come l'anno d'oro di Marco Nacci, il lughese che conquista sia il titolo italiano che mondiale nel Men Physique +10. Dopo il bis nel 2024, Marco si ripete con una vittoria che consacra la sua continua eccellenza. Prima a Perugia, poi a Rimini durante Rimini Wellness, Nacci si conferma ancora una volta il migliore, scrivendo un’altra pagina brillante nella sua straordinaria carriera.

Un altro double per essere sempre il migliore. Il lughese Marco Nacci dopo il bis nel 2024, si ripete anche in questo 2025 e vince in rapida successione il campionato Italiano Men Physique +10, una delle categorie della Wabba, la World Amateur BodyBuilding Association. Prima il titolo nazionale a Perugia, poi quello iridato, nella rassegna tenuta eccezionalmente a Rimini, durante Rimini Wellness, per festeggiare i 50 anni della stessa Wabba. Marco Nacci è nato a Lugo nel 1988, ma da un annetto risiede a Bagnacavallo per essere più vicino alla palestra di cui è socio, la Golden Gym proprio di Bagnacavallo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net