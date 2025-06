Charli XCX e il suo stile brat durante la sua pausa dal tour | l’underwear quest’anno è pink

Charli XCX, la regina dello stile brat e icona di libertà, ha concluso il suo tour mondiale tra luci sfavillanti e notti indimenticabili. Dopo mesi di performance energiche e city hopping, la sua voce si prende una pausa, ma il suo spirito ribelle resta vivo. In un post su Instagram in lingerie rosa, la musica e lo stile si intrecciano: “Mi fa male tutto e credo...”, lasciandoci in attesa di nuovi, sorprendenti capitoli della sua avventura.

Dopo mesi trascorsi tra palchi sold out, città diverse e notti brat, anche la regina del Brat Summer deve fermarsi a respirare. Charli XCX, l'artista che ha trasformato l'essere "messy" in pieno stile e libertà, ha concluso una lunga serie di concerti in giro per il mondo. E ora, semplicemente, è stanca. Lo dice senza filtri, in un post su Instagram in biancheria intima rosa (e tutti sono impazziti per il suo "outfit": "Mi fa male tutto e credo di non riuscire a socializzare per un po', ma è stato tutto molto bello. Vi amo tutti xx". Charli XCX e il post-tour: quando la party girl si prende una pausa (e se lo merita tutto) in pink underwear.

