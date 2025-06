Charlene di Monaco con Alberto e Carolina con le figlie | separate e spietate

Nel cuore del Principato di Monaco, le sorelle Charlene e Carolina si sono distinte per due eventi distinti, quasi in simultanea. Charlene, elegante nel suo abito navy di Joseph, ha partecipato alle celebrazioni del Corpus Domini con Alberto, mentre Carolina, accompagnata dalle figlie Charlotte e Alexandra, ha incantato all’inaugurazione di una mostra Chanel con un raffinato tailleur bianco. Due mondi, due stili, un unico scopo: mantenere vivo il prestigio della famiglia reale monegasca.

Charlene e Carolina di Monaco sono state protagoniste di due eventi separati, che si sono svolti quasi in contemporanea. La prima ha assistito alle celebrazioni del Corpus Domini con suo marito Alberto, indossando un austero e raffinato abito navy di Joseph. La seconda insieme alle figlie Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover ha presenziato all’inaugurazione di un’esposizione dedicata a Chanel, sfoggiando un magnifico tailleur bianco della Maison. Un confronto a colpi di look, spietato. Charlene e Alberto di Monaco, complici alla processione del Corpus Domini. Dopo aver ammirato Charlene di Monaco alla cerimonia di chiusura del Festival della tv di Monte-Carlo con un abito di Luis Vuitton, la ritroviamo ad assistere alle funzioni del Corpus Domini, giovedì 19 giugno. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Charlene di Monaco con Alberto e Carolina con le figlie: separate e spietate

In questa notizia si parla di: charlene - monaco - alberto - carolina

Letizia di Spagna, Mathilde del Belgio, Charlène di Monaco e Maria Teresa del Lussemburgo in bianco: ecco tutti i look delle reali (e non solo) alla messa di inizio pontificato di Leone XIV - Le reali e le principesse hanno sfoggiato look eleganti e variopinti alla messa di inizio pontificato di Leone XIV.

LOUIS VUITTON PER CHARLENE! Look @louisvuitton per la principessa di Monaco Charlene che con il marito, il principe regnante Alberto, ha partecipato al gala post Gran Premio di Monaco. Abito bianco monospalla con cintura/scultura metallica. Da notar Vai su Facebook

Charlene di Monaco con Alberto e Carolina con le figlie: separate e spietate; Ricevimento al Rocher per Alberto e Charlène. E la principessa Carolina brinda con Macron; Questa foto di Carolina, Alberto e Charlène di Monaco si meritava un articolo.

Brigitte Macron e Charlene di Monaco, i look (coordinati) in omaggio al Principato: la première dame in Dior, Carolina fedele a Chanel - Evento da ricordare al principato di Monaco, dove il principe Alberto e la moglie Charlene di Monaco hanno accolto il ... Scrive msn.com

Charlene di Monaco statuaria: abito aderente, spalle scoperte e diamanti al Festival di Monte-Carlo - Charlene di Monaco ha sedotto alla cerimonia di chiusura del Festival della Televisione di Monte- Come scrive dilei.it