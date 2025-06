Champion riscrive le regole del suo archivio

stagione, ma un racconto autentico di evoluzione e innovazione. Champion si reinventa, scrivendo un nuovo capitolo nel suo archivio, dove passato e futuro si incontrano per dare vita a uno stile unico e contemporaneo. La collezione invita a percorrere una strada di scoperta, in cui la tradizione diventa il punto di partenza per nuove sfide e creatività .

La nuova collezione di Champion è stata presentata in occasione di Pitti Uomo. Nella Sala delle Grotte, uno degli spazi più suggestivi della Fortezza da Basso, il brand ha presentato The Path of a Champion, un percorso più che una semplice collezione, costruito attorno all’idea che l’heritage non basta più: va reinterpretato, stratificato, spinto in avanti. Quello che si è visto non è stato semplicemente un insieme di capi per la prossima stagione, ma un lavoro di stratificazione estetica, archivistica e culturale che racconta molto del presente e, soprattutto, del futuro di Champion. Champion ha portato al Pitti anche un ring da boxe, per presentare la linea Combat Sport «Un brand è un accumulo di intuizioni e punti di vista», racconta Maurizio Donadi, direttore creativo di Champion Europe da novembre 2024. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Champion riscrive le regole del suo archivio

