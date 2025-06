Cessioni necessarie la Roma accelera | Paredes e Shomurodov al passo d’addio

L’estate alla Roma si preannuncia infuocata: tra cessioni obbligate e rinforzi mirati, il club di Trigoria si prepara a una vera rivoluzione. Con Paredes e Shomurodov pronti a salutare, la società lavora sotto pressione per rispettare il Fair Play Finanziario e l’accordo con l’Uefa. La sfida di Massara sarà smaltire la rosa e pianificare un futuro di successi. La campagna di mercato sta entrando nel vivo, e le sorprese non mancheranno.

Si prospetta un'estate molto calda dalle parti di Trigoria, con la Roma che ancora prima dell'apertura ufficiale del calciomercato, fissata per il 1° luglio, si sta già muovendo sia in entrata che in uscita. Anche a causa del Fair Play Finanziario e dell'accordo firmato con l'Uefa, oltre che per smaltire la rosa prima di concentrarsi sugli acquisti, le cessioni rappresentano una necessità per il club, con Massara che avrà subito tanto lavoro sulla propria scrivania. Troppo importante infatti riuscire a piazzare in fretta quei giocatori sui quali Gasperini non sembra intenzionato a puntare o per i quali il mercato offre proposte economicamente interessanti.