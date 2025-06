Cesenatico la Polizia locale intensifica i controlli contro il baby gang Minorenne sorpreso con un coltello e denunciato

Cesenatico rafforza la sicurezza: la Polizia locale, in collaborazione con l’Unione Rubicone e Mare, intensifica i controlli contro la criminalità minorile. Recentemente, un giovane baby gang è stato sorpreso con un coltello e denunciato, dimostrando l’efficacia delle operazioni sul territorio. Le forze dell’ordine continuano a vigilare attentamente per garantire tranquillità e sicurezza ai cittadini, mantenendo alta l’attenzione sulla zona della stazione ferroviaria e oltre.

La Polizia locale di Cesenatico, insieme ai colleghi alla Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare, ha intensificato i controlli sul territorio sul tema della sicurezza urbana. L’attività ha permesso di monitorare attentamente la zona della stazione ferroviaria al fine di procedere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Cesenatico, la Polizia locale intensifica i controlli contro il baby gang. Minorenne sorpreso con un coltello e denunciato

In questa notizia si parla di: polizia - locale - cesenatico - controlli

Generi alimentari venduti in un ex salone di parrucchieri, blitz della polizia locale - Nei giorni scorsi, la polizia locale di Treviso, insieme ai tecnici del SIAN, ha svelato un'inusuale attività illecita: un ex salone di parrucchieri trasformato in un negozio di generi alimentari.

Cesenatico, la Polizia locale intensifica i controlli contro il baby gang. Minorenne sorpreso con un coltello e denunciato; Cesenatico: intensificati i controlli di Polizia Locale contro baby gang e sicurezza urbana: sequestrati un coltello e una mazza da baseball; Sicurezza a Cesenatico: minore con coltello e giovani con mazza fermati dalla Polizia Locale.

Cesenatico, lotta alle baby gang: sequestrati un coltello e una mazza di alluminio - Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Cesenatico unitamente alla Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare ha intensificato i controlli sul ... corriereromagna.it scrive

Cesenatico, scaglia il monopattino per fuggire alla polizia locale ma viene arrestato - Dal 1° giugno sono ripresi i servizi serali da parte degli equipaggi della Polizia Locale impegnati fino all’una di notte. Come scrive corriereromagna.it