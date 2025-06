Cesare Cremonini e Luca Carboni inno d’amore alla città

Cesare Cremonini e Luca Carboni infiammano Bologna con l'inno d’amore alla città. Il doppio concerto allo stadio Dall’Ara ha emozionato il pubblico, trasformando ogni nota in un battito condiviso. È la magica testimonianza di come la musica possa unire, far sentire a casa chiunque ascolti, e rendere indimenticabile questa estate in Emilia. E noi, bolognesi, si sa, ci sentiamo a casa solo quando...

Bologna, 20 giugno 2025 – È certamente la foto del cuore, dell’estate e, per noi, la foto del tour. Il doppio concerto di Cesare Cremonini, allo stadio Dall’Ara (foto ), ha incendiato il pubblico andando dritto al cuore dei fan ( video ). Una sorpresa dopo l’altra, un battito dopo l’altro, Cesare ha portato tutti con sè in questo “lungo viaggio che ho compiuto per tornare a casa, e noi bolognesi, si sa, ci sentiamo a casa solo quando dall’autostrada vediamo le luci di San Luca”. E San Luca osserva il mare di braccia alzate quando intona ’San Luca ’, accanto a Luca Carboni che ritorna sul palco per una presenza sperata ancora prima che annunciata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesare Cremonini e Luca Carboni, inno d’amore alla città

