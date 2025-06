Cervinara lutto cittadino per la scomparsa dI Guido Giovanni Marro

Cervinara piange la scomparsa di Guido Giovanni Marro, figura amata e stimata dalla comunità. L'Amministrazione comunale, insieme ai cittadini, si unisce nel dolore e nel rispetto verso questa perdita incolmabile. In segno di lutto cittadino, si tengono oggi momenti di raccoglimento per onorare la memoria di Guido Giovanni Marro, il cui ricordo resterà vivo nel cuore di tutti noi.

L'Amministrazione comunale, raccogliendo la spontanea partecipazione ai sentimenti dell'intera cittadinanza, intende manifestare in maniera tangibile e solenne il dolore ed il cordoglio del comune di Cervinara per la grave perdita di Marro Guido Giovanni, che martedì 17 giugno ha perso la vita a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Cervinara, lutto cittadino per la scomparsa dI Guido Giovanni Marro

